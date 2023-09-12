قطار زعيم كوريا الشمالية يدخل الأراضي الروسية.. وهذا ما رصدته الأقمار الاصطناعية

مصفح ضد الرصاص

عبر قطار كوري شمالي أخضر زيتوني، مزين بخط ذهبي، الحدود إلى روسيا اليوم الثلاثاء، حاملا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين، وفق ما ذكرت صحيفة بارون الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أن قطار زعيم كوريا الشمالية دخل الأراضي الروسية، و قد رصدت الأقمار الاصطناعية قطار كيم المصفح المتوجه الى ‎روسيا للقاء الرئيس ‎بوتين.



منذ توليه السلطة في عام 2011، قام كيم بسبع رحلات دولية، وعبر الحدود إلى كوريا الجنوبية مرتين، مستخدمًا قطاره الخاص في معظم رحلاته الخارجية.

فمن رحلته إلى بكين عام 2018 إلى رحلة استغرقت 60 ساعة إلى هانوي لحضور قمة مع الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، استخدم كيم قطاره في العديد من الرحلات رفيعة المستوى.

يعد حب القاطرات متأصل في العائلة، فقد كان والد كيم، كيم جونج إيل، معروفاً بخوفه من الطيران، وكان يقصر رحلاته الخارجية على الرحلات البرية إلى الصين وروسيا بالقطار المصفح.

وكان كيم الأب قد استقل ذات مرة قطاره من بيونج يانج إلى موسكو في عام 2001، في رحلة ماراثونية طولها 20 ألف كيلومتر (12400 ميل) ذهابًا وإيابًا واستغرقت حوالي 24 يومًا.

