عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصفح ضد الرصاص

قطار زعيم كوريا الشمالية يدخل الأراضي الروسية.. وهذا ما رصدته الأقمار الاصطناعية

كيم يونج أون
كيم يونج أون

عبر قطار كوري شمالي أخضر زيتوني، مزين بخط ذهبي، الحدود إلى روسيا اليوم الثلاثاء، حاملا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين، وفق ما ذكرت صحيفة بارون الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أن قطار زعيم كوريا الشمالية دخل الأراضي الروسية، و قد رصدت الأقمار الاصطناعية قطار كيم المصفح المتوجه الى ‎روسيا للقاء الرئيس ‎بوتين.


منذ توليه السلطة في عام 2011، قام كيم بسبع رحلات دولية، وعبر الحدود إلى كوريا الجنوبية مرتين، مستخدمًا قطاره الخاص في معظم رحلاته الخارجية.

فمن رحلته إلى بكين عام 2018 إلى رحلة استغرقت 60 ساعة إلى هانوي لحضور قمة مع الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، استخدم كيم قطاره في العديد من الرحلات رفيعة المستوى.

يعد حب القاطرات متأصل في العائلة، فقد كان والد كيم، كيم جونج إيل، معروفاً بخوفه من الطيران، وكان يقصر رحلاته الخارجية على الرحلات البرية إلى الصين وروسيا بالقطار المصفح.

وكان كيم الأب قد استقل ذات مرة قطاره من بيونج يانج إلى موسكو في عام 2001، في رحلة ماراثونية طولها 20 ألف كيلومتر (12400 ميل) ذهابًا وإيابًا واستغرقت حوالي 24 يومًا.
 

الأراضي الروسية الأقمار الاصطناعية الرئيس فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الزعيم الكوري الشمالي المصفح بيونج يانج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

مصر تعلن الحداد ثلاثة أيام تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا

الأمطار تضرب القاهرة في عز الصيف| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن العاصفة دانيال

رياح قوية وأمطار..الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية تضرب مصر

موعد تغيير توقيتات غلق المحال التجارية والمقاهى والكافيهات والمولات

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ست بتاخد حقنة.. فيديو 15 دقيقة لـ صيدلي مدينة نصر يكشف جرائمه

موضوعات متعلقة

روسيا تتهم أوكرانيا بشن غارات قرب محطة ‎زابوريجيا النووية

الخارجية الأمريكية تعلن تحركها السريع مع ليبيا بعد الإعصار

بوتين يصفع أمريكا بتبادل تجاري يصل لـ200 مليار دولار مع الصين.. تفاصيل

أمريكا أرض الكوارث.. عدد هائل من الأزمات المناخية بمليارات الدولارات هذا العام

تحذيرات من صدمة كبيرة.. أقوى اقتصاد بأوروبا في طريقه للانهيار

أرمينيا تجري تدريبات مع الولايات المتحدة وسط خلاف مع روسيا

قبل اجتماعها غدا .. مظاهرات بالقرب من المحكمة العليا في تل أبيب

تقارير: فرنسا تريد من الاتحاد الأوروبي شن حرب تجارية على الصين

ترشيحاتنا

مجلس الوزاري الإسرائيلي يجتمع اليوم لمناقشة سيناريو الطوارئ وتقديرات الحرب الشاملة

شاهد| اللقطات الأولى لهبوط طائرة ركاب روسية اضطراريا في حقل قمح

قطع هدومي.. غالية تسرد ليالي الدموع مع زوجها: جاب واحدة واعتدى عليا

سبب زيارة زعيم كوريا الشمالية لروسيا اليوم.. من يحتاج للأخر أكثر؟

بالأحمر العنابي.. تسريب صور iphone 15 قبل ساعات من إطلاقه رسمياً

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس “دانيال” تضرب ولا تبالي.. نصائح للوقاية من العاصفة

شاهد.. فيديو مروع يوثق لحظات ضرب العاصفة دانيال السواحل الليبية

وجبة إفطار سر احتفاظ الملكة إليزابيث الثانية بصحتها حتى عمر 96 عاما

واقعة طريفة في إنجلترا.. حصة يوجا تتحول إلى جريمة وهمية| ماذا حدث

فيديو

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

أهله رفضوا استلامه.. فيديو مؤثر لمسن عثر على طفل تائه في الشارع

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ