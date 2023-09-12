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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سبب زيارة زعيم كوريا الشمالية لروسيا اليوم.. من يحتاج للأخر أكثر؟

كيم يونج أون
كيم يونج أون

وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى روسيا اليوم الثلاثاء؛ لعقد اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين حيث من المتوقع أن يقدم كل منهما الآخر دعمًا متزايدًا في مواجهاتهما المتصاعدة مع الغرب، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

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ومن المتوقع أن يسعى كيم للحصول على مساعدات اقتصادية وتكنولوجيا عسكرية روسية مقابل الذخائر التي ستستخدم في الحرب الروسية في أوكرانيا، وستمد بها كوريا الشمالية روسيا، وسط حاجتها الملحة للذخيرة، ما يقول أن الإثنين يحتاجان بعضهما البعض بشكل كبير، لكن في ظل ظروف الحرب فروسيا هي التي تريد دعم كوريا بشكل أكبر الآن.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية إن كيم استقل قطاره الشخصي المتجه إلى روسيا بعد ظهر الأحد، برفقة أعضاء من الحزب الحاكم والحكومة والجيش.

بعد عقود من العلاقات المعقدة والساخنة والباردة، تقاربت روسيا وكوريا الشمالية منذ دخول موسكو لأوكرانيا في عام 2022. وكان الدافع وراء هذا الترابط هو حاجة بوتين إلى إمدادات الحرب وجهود كيم لتعزيز شراكاته مع حلفائه التقليديين موسكو وإيران و بكين وهو يحاول الخروج من العزلة الدبلوماسية.

وقال جيون ها جيو المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الجيش الكوري الجنوبي قام بتقييم القطار الذي عبر إلى روسيا في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، دون الخوض في تفاصيل حول كيفية حصول الجيش على المعلومات. 
وفي وقت لاحق من ايومل الثلاثاء، نقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تأكيده أن كيم دخل روسيا، وذكر أن قطاره عبر نهر رازدولنايا شمال فلاديفوستوك.


وقالت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية إن كيم يرافقه على ما يبدو جو تشون ريونج، مسؤول الحزب الحاكم المسؤول عن سياسات الذخائر والذي انضم إلى الزعيم في جولاته الأخيرة في المصانع التي تنتج قذائف المدفعية والصواريخ.

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