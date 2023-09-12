بوتين يصفع أمريكا بتبادل تجاري يصل لـ200 مليار دولار مع الصين.. تفاصيل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن توقعاته بأن يصل التبادل التجاري بين بلاده والصين إلى رقم ضخم يعد الأكبر في العالم، موجها بذلك صفعة كبيرة لأمريكا، في حال وصوله والصين فعليا لهذا الرقم، وفق ما ذكرت صحف دولية.



وذكر بوتين، أن حجم التجارة بين البلدين سيصل قريبا إلى نحو 200 مليار دولار.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين قوله اليوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونائب رئيس الوزراء الصيني تشانج قوه تشينج سيناقشان خلال اجتماعهما الاتصالات الثنائية على "أعلى مستوى" بحلول نهاية العام.

ومن المقرر أن يلتقي بوتين بنائب رئيس مجلس الدولة الصيني في فلاديفوستوك حيث تعقد روسيا منتدى اقتصاديا كبيرا هذا الأسبوع.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله: "(هذه) فرصة أخرى لمقارنة الأمور بسرعة، بما في ذلك في سياق الاتصالات الثنائية على أعلى مستوى المخطط لها قبل نهاية هذا العام".

وقال مستشار السياسة الخارجية بالكرملين يوري أوشاكوف في يوليو، إن بوتين يعتزم زيارة الصين في أكتوبر أثناء انعقاد منتدى "الحزام والطريق" الثالث، استجابة لدعوة وجهها شي خلال زيارة دولية رفيعة المستوى لروسيا في مارس، وفق ما ذكرت صحيفة يو إس الأمريكية.