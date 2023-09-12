بوتين يكشف مدى احتياج روسيا إلى تعبئة إلزامية جديدة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن نحو 1500 شخص يلتحقون بالخدمة كل يوم.

وأوضح بوتين، في منتدى بمدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى لروسيا، إن من 1000 إلى 1500 روسي يوقعون عقودا طوعية للانضمام إلى الجيش كل يوم.

وجاء ذلك ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا بحاجة إلى تقديم تعبئة إلزامية جديدة لتعزيز جهودها العسكرية في أوكرانيا، وهو أمر قال الكرملين مرارا وتكرارا إنه ليس ضروريا.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه على مدى الأشهر الستة أو السبعة الماضية، وقع 270،000 شخص عقودا طوعية - وهو رقم أقل قليلا من 280،000 الذي ذكره الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف في وقت سابق من هذا الشهر.