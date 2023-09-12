روسيا تتهم أوكرانيا بشن غارات قرب محطة ‎زابوريجيا النووية

اعتبرت روسيا إن أوكرانيا تقوم بتعريض الكثيرين للخطر عبر مهاجمتها منطقة حساسة كزابوريجيا، التي توجد بها المحطة النووية الأكبر في أوروبا.



ووفق ما ذكرت صحف روسية، فقد شنت أوكرانيا هجوما بطائرات مسيرة قرب محطة زابوريجيا النووية.



كما قالت روسيا إنها دمرت طائرتين بدون طيار أوكرانيتين بالقرب من الحدود في منطقة بيلجورود ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقالت وزارة الدفاع إن الحادث يتعلق بطائرتين بدون طيار .

ونشرت الوزارة على تليجرام أن "أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة دمرت طائرتين بدون طيار فوق أراضي منطقة بيلجورود".

وقال حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف إن الطائرات بدون طيار "أسقطت" فوق منطقة ياكوفليفسكي الواقعة شمال وغرب مدينة بيلجورود.

وكتب على تيليجرام: "لم تقع إصابات. سقطت شظايا إحدى الطائرات بدون طيار على الطريق بالقرب من مبنى سكني خاص. جميع خدمات الطوارئ موجودة في الموقع".

ومنذ أن شنت أوكرانيا هجومها المضاد في أوائل يونيو، نجت روسيا من موجة من هجمات الطائرات بدون طيار في الأشهر الأخيرة، والتي ألحقت أضرارًا متفرقة بالمباني، بما في ذلك في موسكو.

وقد قلل المسؤولون الروس من أهميتها.

وتم تدمير طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق روستوف أون دون في جنوب غرب روسيا، وهي مركز عمليات رئيسي للجيش الروسي في الصراع الأوكراني.