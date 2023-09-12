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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد امتناعها.. السويد تغير موقفها بشأن إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

السويد تغير موقفها
السويد تغير موقفها بشأن إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

نقلت الإذاعة السويدية العامة عن مصادر لم تسمها، اليوم الثلاثاء، قولها إن الحكومة ستطلب من القوات المسلحة دراسة إمكانية إرسال طائرات مقاتلة من طراز جريبن إلى أوكرانيا، وذلك بعد تأكيد رئيس الوزراء السويدي في وقت سابق نية بلاده عدم إرسال أية مقاتلات إلي أوكرانيا.


ووفقا لوكالة "رويترز"، ذكرت الإذاعة أن الحكومة تريد أن تعرف كيف سيؤثر تسليم الطائرات في القدرات الدفاعية للسويد وما مدى سرعة حصول البلاد على مقاتلات جريبن جديدة.


وأفادت بأن الحكومة قد تطلب رسميا من القوات المسلحة بحلول الخميس النظر رسميا في هذه القضية.


وبحسب تقرير الإذاعة، عبرت أوكرانيا عن أملها في الحصول على سرب واحد، يتألف من ما بين 16 و18 من الطائرات سويدية الصنع التي تنتجها شركة ساب للصناعات الدفاعية.


وكان رئيس الوزراء السويدي، أولف كريستيرسون، أكد الشهر الماضي أن بلاده لن ترسل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، مؤكداً دعمه لكييف.


وأضاف كريستيرسون: "لا نستبعد حدوث أي أمر في المستقبل، وسنفعل كل ما في وسعنا لدعم أوكرانيا أيضاً بالطائرات"، موضحاً أنه في الوقت الحالي لا توجد التزامات جديدة لتقديم طائرات سويدية لكييف.


ومن الممكن أن تحصل أوكرانيا على ما يصل إلى 61 طائرة من الدنمارك وهولندا، بينما كانت هناك آمال أن تؤدي التزامات الدولتين إلى إقدام دول أخرى على تقديم مساهماتها الخاصة بالطائرات، غير أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

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