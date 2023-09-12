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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم من روسيا بشأن موعد نهاية الحرب في أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، بيوتر تولستوي، إنه من غير المرجح أن ينتهي الصراع في أوكرانيا في المستقبل القريب لأن كييف تبدي مقاومة قوية بسبب الدعم العسكري الغربي الهائل.

وفي مقابلة مع المذيع التلفزيوني الروسي فياتشيسلاف مانوشاروف، قال تولستوي إنه “يعتقد أن الأعمال العدائية بين موسكو وكييف ستستمر 'لسنتين أو ثلاث سنوات أخرى”.

وأضاف تولستوي: “لن يكون الأمر سريعًا. هناك مقاومة جدية، والعدو قوي. لا ينبغي لنا أن نقلل من حقيقة أن جميع الدول تقريبًا تزود كييف بالأسلحة والعتاد. أوكرانيا ليس لديها شيء خاص بها، إنها تقاتل فقط بما حصلت عليه”.

واعترف تولستوي بأن الصراع سيؤثر سلبًا على روسيا، لكنه قال إن الحملة العسكرية يجب أن تستمر حتى لا يشعر الروس بالإهانة بعد مشاهدة مواطنيهم وهم يُحرقون أحياء.

وكان نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، يشير إلى الاشتباكات العنيفة التي وقعت في مدينة أوديسا الأوكرانية في مايو 2014 بعد وقت قصير من الانقلاب المدعوم من الغرب في كييف. وبلغت الاضطرابات ذروتها عندما قام القوميون الأوكرانيون بمنع الناشطين الموالين لروسيا في مبنى نقابات العمال وإضرام النار فيه، مما أسفر عن مقتل 42 شخصًا على الأقل.

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منذ بداية الصراع في أوكرانيا في فبراير 2022، قدمت الدول الغربية عشرات المليارات من الدولارات كمساعدة أمنية لكييف. وتتصدر الولايات المتحدة المجموعة بمبلغ ضخم يبلغ 43 مليار دولار.

وحذرت روسيا مراراً وتكراراً من أن هذه المساعدات لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الأعمال العدائية ولكنها لن تغير النتيجة النهائية.

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