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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فشل كبير.. تحذير أمريكي من إطاحة الجيش الأوكراني بـ زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن قوات الجيش الأوكراني قد تنقلب ضد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وتطلق انتفاضة ضده.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال جونسون، حول ما إذا كان ينبغي توقع سيناريو انقلاب قوات الجيش الأوكراني ضد زيلينسكي: "أتوقع حصول سيناريو مشابه، وأنا مندهش من أن ذلك لم يحدث بعد".

وأوضح جونسون، أن زيلينسكي فشل في أن يصبح شخصية سياسية قوية داخل البلاد.

ولفت المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الانتباه إلى أن حملته الانتخابية استندت إلى الأكاذيب، فقد تعهد بإحلال السلام مع روسيا ورغم ذلك تسبب في تصعيد الأزمة أكثر.

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وأضاف أن استطلاعات الرأي في أوكرانيا تظهر أن غالبية الأوكرانيين يعارضون زيلينسكي، مبينا أن ذلك يرجع إلى الأزمة الدائرة والتي تسبب بتصعيدها إلى مستويات خطيرة.

زيلينسكي الجيش الأوكراني أوكرانيا

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