القبض على شخص تعدى على طليقته وفصل عن منزلها التيار الكهربائي بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات عدة منشورات مدعومة بمقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت إدعاء القائمة على النشر بقيام أهلية طليقها باقتحام منزلها والتعدي عليها وكريمتها بالضرب وسرقة منقولاتها وقطع التيار الكهربائي عن المنزل لإجبارها على مغادرته بالسويس.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17/ فبراير الماضى تبلغ لقسم شرطة الأربعين من القائمة على النشر بتضررها من (زوجها) لقيامه بالتعدى عليها بالسب وقطع التيار الكهربائي عن شقتها، كما تبين وجود خلافات أسرية بين القائمة على النشر ( مقيمة ، بدائرة قسم شرطة الأربعين ) وزوجها "محرر بشأنها عدة محاضر ومنظورة أمام القضاء".

أمكن ضبط المشكو فى حقه فى حينه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.