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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رد فعل غير متوقع .. زيلينسكي يهدد دول الاتحاد الأوروبي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

هدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي برد فعل غير متوقع من اللاجئين الأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي إذا بدأ الغرب في خفض المساعدات لأوكرانيا.

وفي مقابلة مع  صحيفة “الإيكونوميست” البريطانية، قال يلينسكي، إن “خفض المساعدات سيخلق مخاطر للغرب في ساحته الخلفية. ومن المستحيل التنبؤ بكيفية رد فعل ملايين الأوكرانيين في الدول الأوروبية على حقيقة هجر بلادهم”.

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن “الأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي تصرفوا بشكل جيد حتى الآن، وهم بشكل عام ممتنون للغاية للدول التي قبلتهم، لكن يجب على أوروبا أن تكون حريصة على عدم دفع هؤلاء الأشخاص إلى الزاوية".

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وهدد زيلينسكي قائلا: "لكنها لن تكون قصة جيدة لأوروبا إذا دفعت هؤلاء الناس إلى الزاوية".

زيلينسكي الاتحاد الأوروبي الغرب أوكرانيا

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