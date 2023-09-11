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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاعتراف بحقائق الساعة .. روسيا تضع شرطًا حال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا

ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن أوكرانيا تنجر لمواصلة الضربات ضد روسيا، والعملية العسكرية الخاصة ستستمر لوقف هذه الممارسات.

وحسب “روسيا اليوم”، قال بيسكوف، في بيان صحفي، اليوم الاثنين: "بمرور الوقت سنكون مستعدين للقضاء تمامًا على هذا التهديد (هجمات الطائرات المسيرة)".

وتحدث بيسكوف عن الشركات التي غادرت البلاد: "من غادر روسيا سيعود عاجلا أم آجلا، نظرا لاستقرار الاقتصاد الوطني"، لافتًا “بالنسبة لأولئك الذين أصبحوا أعداء لروسيا، ربما لا يوجد مكان لهم في روسيا".

وأكد أنه "سيتعين على كييف أن تعترف بحقائق اليوم في المفاوضات، إذا تم استئنافها"، موضحًا أنه لا توجد شروط مسبقة لعملية التفاوض حيال أوكرانيا.

وأشار بيسكوف إلى أن "الجانب الأوكراني لا يبدي أي حماس لاستئناف المفاوضات رغم أن بوتين تحدث مرارا عن استعداد روسيا لها".

ولفت إلى أن روسيا لم ترتدِ قط "نظارة وردية" وتدرك أن "الناتو" حلف يؤدي إلى المواجهة والتوتر في أوروبا.

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