روسيا: القوات كبدت أوكرانيا خسائر فادحة وقضت على 675 عسكريا في يوم واحد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن قواتها واصلت خلال اليوم الماضي التصدي لهجمات الجيش الأوكراني على عدة محاور، وكبدت الجيش الأوكراني خسائر ملموسة في الأفراد والعتاد.



وأفادت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، إن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 675 عسكريا خلال يوم واحد.

كانت قد أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الإثنين، أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا يبقى أكثر صعوبة مما توقعته كييف، لأسباب منها أن روسيا كانت مستعدة له بشكل جيد.

وقالت كولونا في حديث لإذاعة "آر إم سي" نقلته روسيا اليوم "قال فلاديمير زيلينسكي إن هذا الهجوم صعب لأن روسيا كانت مستعدة، وجهزت الكثير من خطوط الدفاع، وزرعت الألغام في المنطقة، لكن لم يتم إيقاف الهجوم المضاد، لكنه يسيربصعوبة، وتبين أن الأمر أكثر صعوبة مما توقعه الأوكرانيون.