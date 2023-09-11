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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تهديداته.. روسيا: زيلينسكي هو كوفيد-2023 بالنسبة لـ الغرب

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، هو كوفيد-2023 بالنسبة للغرب.

جاءت تصريحات زاخاروفا، تعليقا علي تهديد زيلينسكي للاتحاد الأوروبي باللاجئين الأوكرانيين في حالة خفض المساعدات لأوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "الملايين من المواطنين الأوكرانيين الذين أصبحوا لاجئين حقيقيين بعد بوروشينكو ... أعطوا زيلينسكي ترخيصًا لقتل أطفالهم، هل يمكن ويجب محاصرتهم لمجرد أنهم يتحدثون لغة مختلفة ولا يريدون التعرج على بانديرا؟ ... زيلينسكي بالنسبة للغرب هو كوفيد-23... سيظلون يعانون منه”.

وفي وقت سابق، هدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي برد فعل غير متوقع من اللاجئين الأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي إذا بدأ الغرب في خفض المساعدات لأوكرانيا.

وفي مقابلة مع  صحيفة “الإيكونوميست” البريطانية، قال يلينسكي، إن “خفض المساعدات سيخلق مخاطر للغرب في ساحته الخلفية. ومن المستحيل التنبؤ بكيفية رد فعل ملايين الأوكرانيين في الدول الأوروبية على حقيقة هجر بلادهم”.

رد فعل غير متوقع .. زيلينسكي يهدد دول الاتحاد الأوروبي

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وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن “الأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي تصرفوا بشكل جيد حتى الآن، وهم بشكل عام ممتنون للغاية للدول التي قبلتهم، لكن يجب على أوروبا أن تكون حريصة على عدم دفع هؤلاء الأشخاص إلى الزاوية".

زاخاروفا زيلينسكي الخارجية الروسية الغرب كوفيد

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