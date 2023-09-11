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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مبتز ومفلس | سيناتور روسية تعلق على تهديد زيلينسكي للاتحاد الأوروبي

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي

قالت السيناتور الروسية في شبه جزيرة القرم أولجا كوفيتيدي، اليوم الاثنين إن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي مبتز ومفلس.

وأضافت في مقابلة مع فضائية "روسيا اليوم" أن : "زيلينسكي مفلس سياسيًا ومبتزًا ويحاول بتصريحاته التهرب من المسؤولية ومطالبات الدائنين وغضب شعب أوكرانيا". 

وأشارت إلى أن تهديدات زيلينسكي للاتحاد الأوروبي بتصرفات "غير متوقعة" للاجئين الأوكرانيين لا تفاجئ أحدا.

وجاءت تصريحات السيناتور تعليقا على تهديد زيلينسكي للاتحاد الأوروبي برد فعل غير متوقع من اللاجئين الأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي إذا الغرب البدء في خفض المساعدات المقدمة لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، هدد زيلينسكي الاتحاد الأوروبي برد فعل غير متوقع من اللاجئين الأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي إذا بدأ الغرب في خفض المساعدات لأوكرانيا، وأشار إلى أن الأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي "تصرفوا بشكل جيد" حتى الآن، وهم بشكل عام "ممتنون للغاية" للدول التي قبلتهم، لكن يجب على أوروبا أن تكون حريصة على عدم دفع "هؤلاء الأشخاص إلى الزاوية".

شبه جزيرة القرم تهديد زيلينسكي للاتحاد الأوروبي مبتز ومفلس أولجا كوفيتيدي الرئيس الأوكراني زيلينسكي

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