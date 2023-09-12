آبل تكشف رسميا عن مواصفات ساعتها الذكية Watch Series 9

كشفت شركة آبل اليوم عن ساعتها الذكية الجديدة من الجيل التاسع Apple Watch Series 9، التي بمجموعة كبيرة من التحسينات والترقيات في الأداء بفضل معالج S9.

ومن خلال حدث Wonderlust على مسرح ستيف جوبز في آبل بارك كشفت الشركة عن التصميم الجديد لسلسلة 9 من الداخل، بما في ذلك شريحة سيليكون جديدة تمامًا من آبل، تحتوي على ترانزستورات أكثر بنسبة 60% وأسرع بنسبة 30% من شريحة S8. كما أن لديها محركًا عصبيًا رباعي النواة للقيام بمهام عصبية أسرع مرتين.

Apple Watch Series 9

تتم الآن معالجة طلبات المساعد الذكي سيري Siri على ساعة Apple Watch، بشكل أفضل من أي وقت مضى مما يجعلها أسرع وأكثر أمانًا، ويمكن للمساعد الصوتي أيضًا الوصول إلى البيانات الخاصة بالحالة الصحية لأول مرة. كما أن التعملينات الصوتية مع السلسلة الجديدة أكثر دقة بنسبة تصل إلى 25% من السلسلة 8 بفضل المعالجة الآمنة على الجهاز، مع عمر بطارية يصل إلى 18 ساعة بشحنة واحدة.

بفضل دعم النطاق فائق العرض، يمكن لـ ‌Apple Watch Series 9‌ استخدام البحث الدقيق لموبايل iPhone لأول مرة، تمامًا كما يفعل ‌iPhone‌ مع AirTag.

تتميز ساعات آبل Series 9 أيضًا بشاشة عرض Retina أكثر سطوعًا تعمل دائمًا والتي يمكن أن تصل الآن إلى ما يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع، أي ضعف درجة سطوع Apple Watch Series 8. ويمكن أيضًا تقليل السطوع إلى شمعة واحدة فقط للاستخدام في المسارح أو في الليل.

تتوفر ‌Apple Watch Series 9‌ بخيار اللون الوردي الجديد. تعد ساعات ‌Apple Watch Series 9‌ بمثابة خليفة للسلسلة 8 من العام الماضي، والتي قدمت استشعار درجة حرارة الجسم وتتبع الدورة الشهرية عند النساء، وجيروسكوب أكثر قوة ومقياس تسارع ذو نطاق ديناميكي عالي، واكتشاف الأعطال.