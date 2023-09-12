عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تطبيق X يحتفل بـ iPhone 15 ومؤتمر Wonderlust من آبل على طريقته

Apple
Apple

أضاف تطبيق التدوينات القصيرة إكس أو تويتر سابقا، شكل جديد عند الضغط على زر اللايك الموجود على شكل قلب، حيث ستجد رسمًا متحركًا فريدًا مع كل دوسة على "أعجبني"، وذلك احتفالات بحدث "Wonderlust" من شركة "آبل" المقرر عقده في وقت لاحق اليوم.

من المتوقع أن تكشف شركة آبل اليوم، من خلال بث مباشر لها عبر الإنترنت في كل قنواتها الرسمية، عن سلسلة هواتفها الرائدة  آيفون  15 بالكامل، الذي يتشكل من الإصدار الرئيسي وإصدار بلس وإصدار برو وبرو ماكس بالإضافة إلى ساعات Apple Watch Series 9 من الجيل التالي.

Apple 

يؤدي الضغط على زر "أعجبني" في "إكس" إلى تناثر القلب إلى أجزاء متعددة، قبل أن يلتئم مرة أخرى إلى قلب كامل ويتحول إلى قلب الحب الكلاسيكي للتطبيق. تعكس الرسوم المتحركة الموجزة الخاصة بشعار القلب رسومات شعار Apple  المستخدمة للترويج للحدث .

 شعار Apple متعدد الألوان المستخدم عند النقر على القلب مكون من جزيئات معدنية صغيرة متناثرة قبل أن يكتمل مرة أخرى، ربما يكون إشارة خفية إلى إطار التيتانيوم القادم مع موبايلات ‌iPhone 15 Pro‌. وتتطابق الألوان المستخدمة لشعار آبل أيضًا مع خيارات الألوان المتوقعة لهاتف 15 Pro، مع درجات مختلفة من اللون الفضي والرمادي والأسود والأزرق الداكن.

قبل مؤتمر آبل بساعات.. مفاجأة في سعر iPhone 15

بعد خسارتها 200 مليار دولار.. هل سينعش iPhone 15 خزائن آبل؟

بدأت شركة "آبل" في استخدام الرسوم المتحركة مع زر أعجبني "like" على موقع "تويتر" للترويج لأحداثها منذ ثلاث سنوات، وكانت المناسبة الأولى لحدث "Time Flies" في سبتمبر 2020.

مرة أخرى، استخدمت شركة "آبل" أيضًا علامة تصنيف مخصصة ومميزة على موقع تويتر مع شعارها الفريد لحدث "Wonderlust"، تمامًا كما فعلت في مؤتمرها السنوى للمطورين العالميين WWDC في يونيو الفائت.

من المتوقع أن يسلط الحدث الضوء على تشكيلة هواتف ‌iPhone 15‌ وApple Watch Series 9 والجيل الثاني من Apple Watch Ultra وربما منتجات أخرى من ضمنها سماعات الإير بودز. 

تطبيق X like Wonderlust آبل أكس تويتر آيفون Apple iphone 15

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

شاب ينهي حياة شقيقته بالشارع والسبب صادم.. فيديو

بعد دانيال.. الأرصاد تحذر المواطنين من عواصف جديدة.. فيديو

الأرصاد لـ المواطنين: أمطار العاصفة دانيال تتزايد على هذه المناطق غدا

موضوعات متعلقة

لافا تطلق هاتفا متوسط المدى بكاميرات مزدوجة 50 ميجابكسل

بإمكانيات أكبر من ChatGPT ومجاني... إزاي تستفيد من روبوت Claude

بمواصفات Galaxy S23.. شاومي تطلق موبايل متوسط المدى بكاميرا 200 ميجابيكسل

دلوقتي تقدر تستخدم الرموز التعبيرية مع خرائط جوجل.. اعرف الطريقة

بخطوات بسيطة.. إزاي تحظر إعلانات جوجل كروم المزعجة

4 مواصفات تجعل سلسلة iPhone 15 مميزة عن الإصدارات السابقة

بشاشة كبيرة.. Fire-Boltt تطلق ساعة ذكية اقتصادية جديدة

تسريب مواصفات هاتف أوبو للفئة المتوسطة OPPO A2 PRO

ترشيحاتنا

له خصائص سحرية| 10 أسباب.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

وظائف خالية بثلاث محافظات.. قدم الآن

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مدبولي: مستعدون لإعطاء أي حوافز لتصنيع المواد الخام في قطاع الدواء

الأرصاد الجوية تعلن موعد خروج العاصفة دانيال من مصر

أمطار جديدة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن العاصفة دانيال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد وضع صودا الخبز في الثلاجة كل شهر

5 أنواع لديدان البطن عند الصغار .. تعرف على أخطرها

نوع خضار رخيص يحمي من السرطان.. تفاصيل

خلال عاصفة دانيال .. مشروبات طبيعية تقيك من أمراض الخريف

فيديو

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

وضع كارثي في ليبيا وأعداد المفقودين تتجاوز 6 آلاف شخص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ