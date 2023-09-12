تطبيق X يحتفل بـ iPhone 15 ومؤتمر Wonderlust من آبل على طريقته

أضاف تطبيق التدوينات القصيرة إكس أو تويتر سابقا، شكل جديد عند الضغط على زر اللايك الموجود على شكل قلب، حيث ستجد رسمًا متحركًا فريدًا مع كل دوسة على "أعجبني"، وذلك احتفالات بحدث "Wonderlust" من شركة "آبل" المقرر عقده في وقت لاحق اليوم.

من المتوقع أن تكشف شركة آبل اليوم، من خلال بث مباشر لها عبر الإنترنت في كل قنواتها الرسمية، عن سلسلة هواتفها الرائدة آيفون 15 بالكامل، الذي يتشكل من الإصدار الرئيسي وإصدار بلس وإصدار برو وبرو ماكس بالإضافة إلى ساعات Apple Watch Series 9 من الجيل التالي.

Apple

يؤدي الضغط على زر "أعجبني" في "إكس" إلى تناثر القلب إلى أجزاء متعددة، قبل أن يلتئم مرة أخرى إلى قلب كامل ويتحول إلى قلب الحب الكلاسيكي للتطبيق. تعكس الرسوم المتحركة الموجزة الخاصة بشعار القلب رسومات شعار Apple المستخدمة للترويج للحدث .

شعار Apple متعدد الألوان المستخدم عند النقر على القلب مكون من جزيئات معدنية صغيرة متناثرة قبل أن يكتمل مرة أخرى، ربما يكون إشارة خفية إلى إطار التيتانيوم القادم مع موبايلات ‌iPhone 15 Pro‌. وتتطابق الألوان المستخدمة لشعار آبل أيضًا مع خيارات الألوان المتوقعة لهاتف 15 Pro، مع درجات مختلفة من اللون الفضي والرمادي والأسود والأزرق الداكن.

بدأت شركة "آبل" في استخدام الرسوم المتحركة مع زر أعجبني "like" على موقع "تويتر" للترويج لأحداثها منذ ثلاث سنوات، وكانت المناسبة الأولى لحدث "Time Flies" في سبتمبر 2020.

مرة أخرى، استخدمت شركة "آبل" أيضًا علامة تصنيف مخصصة ومميزة على موقع تويتر مع شعارها الفريد لحدث "Wonderlust"، تمامًا كما فعلت في مؤتمرها السنوى للمطورين العالميين WWDC في يونيو الفائت.

من المتوقع أن يسلط الحدث الضوء على تشكيلة هواتف ‌iPhone 15‌ وApple Watch Series 9 والجيل الثاني من Apple Watch Ultra وربما منتجات أخرى من ضمنها سماعات الإير بودز.