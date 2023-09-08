بتقلد Apple.. شاومي تطرح هواتفها الرائدة القادمة بميزة من هواتف آيفون

تستعد شركة آبل لإطلاق الجيل التالي من هواتف آيفون وهي سلسلة iPhone 15 رسميًا في 12 سبتمبر الحالي، ومن المتوقع أن تأتي الهواتف الجديدة مع عدة ترقيات، بما في ذلك استخدام إطار من سبائك التيتانيوم، بدلاً من إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ لأول مرة.

وفقا لتقرير من موقع gizmochina التقني، يبدو أن "شاومي" ستمشي على خطى آبل وتقلدها في لغة التصميم والمواد المستخدمة مع هواتفها المميزة، إذ يُشاع أن Xiaomi مصنعة هواتف الأندرويد ستحذو حذوها، ومن المتوقع أيضًا أن تحتوي هواتفها الذكية القادمة من سلسلة Xiaomi 14 على إطار من سبائك التيتانيوم.

Xiaomi

وفي منشور حديث، كشف حساب DigitalChatStation أن العديد من الهواتف الرائدة في طريقها لاستخدام سبائك التيتانيوم في بنائها بحلول نهاية العام الحالي، وشاومي Xiaomi ستكون من أوائل العلامات التجارية التي سوف تستخدم التيتانيوم في إطار سلسلة شاومي Xiaomi 14.

وتتزامن هذه الأخبار مع منشور على موقع التدوينات القصيرة الصيني Weibo بواسطة حساب IceUniverse المعروف بتسريباته وأخباره التقنية الموثوق بها، حيث قال في أوائل الشهر الماضي إن طراز Xiaomi 14 Pro سيكون أول هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد يأتي مع إطار من معدن التيتانيوم.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فإن مادة التيتانيوم تمتاز بالقوة والصلابة وفي الوقت نفسه خفيفة الوزن جدا لذلك تستخدم غالبًا في تطبيقات الفضاء والدفاع. كما أنها مقاومة للتآكل والصدأ، لذلك، من المتوقع أن تكون إضافة مرحب بها للهواتف الذكية، لأنها ستجعلها أكثر متانة وطويلة الأمد تعيش لفترة أطول.

وكشف المسرب، منذ أيام قليلة، أنه من المتوقع أن يتم إصدار سلسلة Xiaomi 14 قبل مهرجان التسوق يوم 11 نوفمبر في الصين، ويعد هذا الموعد مختلف عن الجدول الزمني المعتاد لإصدار سلسلة شاومي الشهيرة، والذي يكون عادةً بعد حوالي عام من الجيل السابق.

وأرجع المدون، الإصدار المبكر لشاومي 14، إلى المبيعات القوية التي حققتها سلسلة Xiaomi 13. تم إصدار سلسلة Xiaomi 13 في ديسمبر 2022، ولكن يقال إنها وصلت لمبيعاتها المستهدفة خلال 9 أشهر فقط من الطرح بدلا من سنة كاملة.