النقر المزدوج والتحكم بيد واحدة.. ميزة ثورية في Apple Watch Series 9

بعد إعلان آبل رسميا عن Apple Watch Series 9، في حدث Wonderlust على مسرح ستيف جوبز في آبل بارك قامت الشركة الأمريكية بتسليط الضوء على ميزة جديدة تقدمها لأول مرة قالت إنها ستغير شكل التعامل مع الساعات الذكية لأنها خصاية ثورية.

شرحت آبل الميزة الجديدة التي ستتوفر في ساعات السلسلة التاسعة بدءا من الشهر المقبل. تتيح لك ميزة الإيماءة الجديدة التي تسمى "النقر المزدوج" التحكم في Apple Watch Series 9 من خلال النقر بإصبعي الإبهام والسبابة معًا مرتين.

سيتمكن المستخدمون من الرد على المكالمات وإيقاف التنبيهات وفتح Smart Stack وتشغيل الموسيقى وإيقافها مؤقتًا والمزيد باستخدام Double Tap وبمنتهى اليسر والسهولة وقالت شركة آبل إن الميزة الجديدة ستجعل من السهل جدا التحكم في Apple Watch بيد واحدة، عندما تكون يدك الأخرى مشغولة مثلا في المشي مع كلبك أو حمل فنجان من القهوة.

Apple Watch Series 9

كشفت الشركة عن التصميم الجديد لسلسلة 9 من الداخل، بما في ذلك شريحة سيليكون جديدة تمامًا من آبل، تحتوي على ترانزستورات أكثر بنسبة 60% وأسرع بنسبة 30% من شريحة S8. كما أن لديها محركًا عصبيًا رباعي النواة للقيام بمهام عصبية أسرع مرتين.

تتم الآن معالجة طلبات المساعد الذكي سيري Siri على ساعة Apple Watch، بشكل أفضل من أي وقت مضى مما يجعلها أسرع وأكثر أمانًا، ويمكن للمساعد الصوتي أيضًا الوصول إلى البيانات الخاصة بالحالة الصحية لأول مرة. كما أن التعملينات الصوتية مع السلسلة الجديدة أكثر دقة بنسبة تصل إلى 25% من السلسلة 8 بفضل المعالجة الآمنة على الجهاز، مع عمر بطارية يصل إلى 18 ساعة بشحنة واحدة.

بفضل دعم النطاق فائق العرض، يمكن لـ ‌Apple Watch Series 9‌ استخدام البحث الدقيق لموبايل iPhone لأول مرة، تمامًا كما يفعل ‌iPhone‌ مع AirTag.

تتميز ساعات آبل Series 9 أيضًا بشاشة عرض Retina أكثر سطوعًا تعمل دائمًا والتي يمكن أن تصل الآن إلى ما يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع، أي ضعف درجة سطوع Apple Watch Series 8. ويمكن أيضًا تقليل السطوع إلى شمعة واحدة فقط للاستخدام في المسارح أو في الليل.

تتوفر ‌Apple Watch Series 9‌ بخيار اللون الوردي الجديد. تعد ساعات ‌Apple Watch Series 9‌ بمثابة خليفة للسلسلة 8 من العام الماضي، والتي قدمت استشعار درجة حرارة الجسم وتتبع الدورة الشهرية عند النساء، وجيروسكوب أكثر قوة ومقياس تسارع ذو نطاق ديناميكي عالي، واكتشاف الأعطال.