أسرع 30% من الجيل الأول.. آبل تعلن رسميا عن ساعة ‌Apple Watch Ultra‌ 2

أعلنت شركة آبل اليوم عن الجيل الثاني الجديد كليا من ساعاتها الذكية Apple Watch Ultra، في حدث حدث Wonderlust على مسرح ستيف جوبز في آبل بارك، وتتميز بوجود معالج S9 وشريحة Ultra-Wideband من الجيل الثاني.

تتميز ساعات آبل ‌Apple Watch Ultra‌ 2 بشاشة أكثر سطوعًا تصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع، وهي الأكثر سطوعًا من أي شاشة Apple Watch.

Apple Watch Ultra‌

كما يتم تشغيل ‌Apple Watch Ultra‌ من خلال وحدة معالجة مركزية من S9، التي تحتوي على ترانزستورات أكثر بنسبة 60% وأسرع بنسبة 30% من شريحة S8 المستخدمة في ‌Apple Watch Ultra‌ الأصلية من الجيل الأول. تحتوي شريحة S9 أيضًا على محرك عصبي رباعي النواة للقيام بمهام عصبية أسرع مرتين، وفقًا لشركة Apple.

توجد شريحة Ultra Wideband جديدة من الجيل الثاني في Ultra والتي تسهل استخدام ‌Apple Watch Ultra‌ للعثور على موبايل آيفون iPhone الخاص بك، كما أنها تدعم البحث الدقيق.

تحتوي ‌Apple Watch Ultra‌ 2 أيضًا على خاصية الإيماءة أو النقر المزدوج الجديدة التي تحتاج ليد واحدة فقط مما يسهل عليك التعامل مع الساعة. يتيح لك النقر المزدوج النقر بإصبعي السبابة والإبهام معًا للقيام بأشياء مثل الرد على مكالمة، وإنهاء مكالمة، وتأجيل المنبه، وتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا، والمزيد. ستكون خاصية Double Tap متاحة بدءا من الشهر المقبل.

هناك أيضًا وجه ساعة باسم Modular Ultra جديد، كما أن الساعة تأتي الآن بتشغيل الوضع الليلي تلقائيًا في الظلام بفضل مستشعر الإضاءة المحيطة.

تبدأ الطلبات المسبقة اليوم على ‌Apple Watch Ultra‌ 2، على أن يبدأ الشحن في 22 سبتمبر.