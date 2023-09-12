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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد تحسبا لموجة الطقس السيئ

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم

‏قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن وزير التنمية المحلية وجه برفع درجة الاستعداد تحسباً لموجة الطقس السيئ، وفي ضوء متابعة حالة الطقس والاستعدادات منذ امس واليوم نقوم بالمتابعة من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات في وزارة التنمية المحلية ونقوم بالربط مع غرفة العمليات في المحافظات.
 

‏وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي "مصطفى شردي"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن محافظة المنوفية شهدت امطار خفيفة وكان هناك امطار خفيفة أيضا على منطقة الشرابية والزاوية مضيفا كان هناك استمرار لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة مطروح ونشاط خفيف للرياح وهذا أثر على تجمعات المياه وجاري العمل على رفعها.

 

‏وأضاف أن في محافظة السويس تم غلق ميناء السخنة لسوء الأحوال الجوية وهذا كان في الساعة الواحدة والربع من ظهر اليوم وتم غلق أيضا ميناء العريش أمام حركة السفن لسوء الأحوال الجوية.

التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم الطقس الإعلامي مصطفى شردي السويس مطروح

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