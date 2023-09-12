وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الاستعداد في المحافظات لمواجهة الطقس السيئ

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ والرياح المثيرة للأتربة، وسقوط الأمطار التي تتعرض لها المحافظات خلال الـ 48 ساعة القادمة ، تأثراً بالإعصار دانيال القادم من ليبيا وذلك في إطار توقعات هيئة الأرصاد الجوية خلال الفترة الحالية بتعرض بعض محافظات الجمهورية لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً مع وجود أتربة ورياح علي محافظات مطروح والاسكندرية .

وكلف وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق المستمر مع غرف عمليات المحافظات، للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء في هذا الشأن لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.

وتلقى وزير التنمية المحلية، تقريراً اليوم من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول متابعة جهود المحافظات على مدار اليوم الثلاثاء وأمس الاثنين ، والاجراءات والاستعدادات التى أتخذتها لمواجهة عدم الاستقرار في الطقس والرياح الشديدة التي تتعرض لها العديد من المحافظات.

في محافظة الاسكندرية ... رفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى مع المتابعة الآنية داخل غرفة الأزمات والطوارىء، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية ، وأهابت محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر ‏في القيادة أثناء هطول الأمطار ، وتقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر ، تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم وضع السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

وفي محافظة مطروح... تتابع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، الاستعدادات اللازمة لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مدن مطروح، مع رفع درجة الاستعداد وتأهب وجاهزية جميع الجهات المعنية بالمحافظة وتعاونها في جهود إزالة وسحب اى تراكمات مياه أمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية ، وذلك بالتعاون بين مدن ومراكز المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية والصحة والإسعاف وشركة الكهرباء، وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وكذلك الجاهزية لسحب أى تراكمات مياه أمطار على الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية، و بالشوارع الداخلية ، كما اتخذت المحافظة اجراءاتها لمنع خروج اليخوت والتنبيه علي رؤساء الشواطئ بقطع التيار الكهربائي في رخص الاشغالات حرصاً على سلامة المواطنين والممتلكات.

وفي محافظة البحيرة ... رفعت المحافظة درجة الإستعداد والتأهب وتمركز المعدات وإنعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات لمتابعة حالة الطقس وعدم إستقرار الأحوال الجوية مع إتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها.

وأكدت المحافظة إستمرار الجاهزية والإستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الإستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين وخاصةً فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، والتنسيق بين إدارة الأزمات والكوارث الوحدات المحلية وشركة المياة والحماية المدنية لإتخاذ اللازم للحد من موجة سقوط الأمطار مع المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، و مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي ، إستمرار متابعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها للتعامل الفوري مع أي مستجدات، والتأكد من تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات الامطار لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع .

وشدد اللواء هشام آمنة، على استمرار التنسيق المستمر بين القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارات المرور والحماية المدنية.

وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافات الأمان؛ تجنبا للتعرض للحوادث المرورية حتى الاستقرار في حالة الطقس.