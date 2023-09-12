آبل تستبدل الإكسسوارات الجلد في Apple Watch الجديدة بمواد صديقة للبيئة

أعلنت شركة Apple خلال حدث حدث Wonderlust على مسرح ستيف جوبز في آبل بارك، والإعلان رسميا عن الجيل الجديد من ساعاتها ‌Apple Watch Ultra‌ 2 و Apple Watch Series 9 عن نسيج تستخدمه بدلا من الإكسسوارات الجلدية، وهو صديق للبيئة.

Apple Watch

الأربطة الجديدة مصنوعة من النايلون والبوليستر المعاد تدويره، بنمط نسيج قطني طويل، والهدف لاختيار آبل هذه المواد هو تقليل البصمة الكربونية في الوقت نفسه من خلال استخدام بدائل الجلود المصنوعة من القماش.

المادة الجديدة أطلقت عليها اسم "FineWoven"، وهو مصنوع من محتوى ما بعد الاستهلاك بنسبة 68 % وهو بشكل عام أكثر صداقة للبيئة مقارنة بخط الشركة السابق من الإكسسوارات الجلدية.

كما أكدت شركة Apple أنها لن تستخدم الجلد بعد الآن في ملحقات Apple الجديدة، بدءًا من اليوم.

ستكون أحزمة وأساور Apple Watch كلها من مادة FineWoven متاحة للشراء، بالإضافة إلى مجموعة من جميع أحزمة Hermés الجديدة وأحزمة Nike الجديدة. تم تصنيع جميع ملحقات سوار Apple Watch الجديدة مع وضع عامل الاستدامة وعدم الإضرار بالبيئة في الاعتبار.