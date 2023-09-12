مراسل عسكري أمريكي متواجد في دونيتسك يفضح جرائم الجيش الأوكراني

قال المراسل العسكري الأمريكي، باتريك لانكستر، الموجود على خط المواجهة، إن القوات المسلحة الأوكرانية تضرب عمدا أهدافا مدنية في دونيتسك.

وأضاف لانكستر: "أثناء الانتخابات في روسيا.. شنت أوكرانيا ضربات على دونيتسك في مناطق مختلفة، وكذلك على أماكن أخرى في القرى المجاورة. يموت المدنيون كل يوم حرفيًا بسبب القصف الأوكراني، والعديد من المنازل والشقق تضررت".

وأوضح أن :نظام كييف يحتقر سكان دونباس ، بينما يدعي أن هذه الأراضي لا تزال تابعة لأوكرانيا”.

وقال لانكستر: “أما بالنسبة للهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، فهو عمليًا على نفس المنوال الذي كان عليه في بداية العملية الخاصة”.

ولفت إلى أن الصقيع سيأتي قريبا، لكن القوات الأوكرانية لم تحقق أي نتائج.