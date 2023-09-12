اقتربت من ربع مليون جنيه.. سعر صادم لجيب ديميت أوزديمير الأحمر  

شاركت الفنانة ديميت أوزدمير صور جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، خلال حضورها مهرجان فينيسيا، وقد ظهرت بإطلالة انثوية وساحرة.

سعر جيب ديميت أوزديمير في مهرجان فينيسيا

وظهرت ديميت أوزدمير وهي ترتدي ببليزر أسود مع تنورة طويلة باللون الأحمر وبفتحة من احد جانيبها وتربطها ورورد بنفس لون الجيب.

وكان جيب الفنانة ديميت أوزديمير من مجموعة أزياء فالنتينو، ووصل سعرها إلى 6.900 ألف دولار، أي ما يعادل 213 ألف جنيه.

وقامت ديميت أوزديمير برفع خصلات شعرها في الإطلالة الأولى، ولمها كحكة في الأطلالة الثانية.

ولم تتكلف ديميت أوزديمير في وضع المكياج، فقد قامت بإختيار الماشكرا والآي لاينر والآي شادو بالوان ترابية، مع وضع احمر شفاه يتناشب مع كل إطلالة .

ونسقت ديميت مع الإطلالات مجوهرات ألماسية تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ديميت أوزديمير