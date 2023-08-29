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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يتخطى ربع مليون جنيه .. سعر فستان نانسي عجرم يثير الجدل 

نانسي عجرم
نانسي عجرم

شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها صور لها خلال إحيائها حفل غنائي،  عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وتميزت إطلالتها بالجاذبية والنعومة.

 

سعر فستان نانسي عجرم الأبيض الطويل

 

واختارت نانسي عجرم فستان طويل وناعم من الحرير باللون الابيض مطرز من الأعلى وسادة من الأسفل، بتصميم الكب، وعليه شال طويل مربوط من الرقبة بنفس لون الفستان يلتف حول اكتاف ورقبتها.

 

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وكان فستان نانسي عجرم من تصميم مصمم الازياء إيلي صعب، ووصل سعره إلى 37422 ريال سعودي، أي ما يعادل 308739.76 ألف جنيه.

 

وتركت نانسي عجرم شعرها منسدلا عبر أكتافها بتسريحة أنسابية ناعمة، وهو ما أبرز من رقتها.

 

وأكملت نانسي عجرم إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج، والتي تعتمد على الألوان الترابية، فقامت بإختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الماسكرا، والكحل باللون البني والابيض لتبرز من لون عينيها.

 

واختارت نانسي عجرم إكسسوارات بسيطة لتكمل من إطلالتها، فقامت بإرتداء اساور وخواتم باللون الفضي وقرطين ناعمين بنفس اللون.

 

نانسي عجرم
نانسي عجرم
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