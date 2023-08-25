يقترب من ربع مليون جنيه..سعر فستان نانسي عجرم في اليونان يثير الجدل

ظهرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم خلال إحيائها حفل غنائي في اليونان، وقد شاركت الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وتميزت إطلالتها بالجاذبية والنعومة.

سعر فستان نانسي عجرم في حفلها باليونان

واختارت نانسي عجرم فستان لامع من خامة السيكوين، بحمالات عريضة وفتحة صدر على شكل V، وبفتحة أمامية طويلة.

وكان فستان نانسي عجرم من تصميم مصمم الازياء إيلي صعب، ووصل سعره إلى 5470 سترليني، أي ما يعادل 216 ألف جنيه.

وتركت نانسي عجرم شعرها منسدلا عبر أكتافها بتسريحة أنسابية ناعمة، وهو ما أبرز من رقتها.

وأكملت نانسي عجرم إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج، والتي تعتمد على الألوان الرتابية، فقامت بإختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الماسكرا، والكحل باللون البني لتبرز من لون عنيها.

واختارت نانسي عجرم إكسسوارات بسيطة لتكمل من إطلالتها، فقامت بإرتداء اسورة باللون الفضي وقرطين ناعمين بنفس اللون.

نانسي عجرم

نانسي عجرم