يبدأ من 799 دولارا.. آبل تكشف رسميا عن iPhone 15

أعلنت شركة "آبل" للتو عن سلسلة هواتفها الرائدة iPhone 15 و15 Plus، والخبر الأهم هو أنها تأتي بمنفذ USB-C المستخدم على نطاق واسع بدلا من منفذ لايتنينج Lightning الخاص بالشركة.

وأكدت شركة Apple العام الماضي أنها ستجري التغيير على المنفذ واستبداله إلى USB-C للامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي الجديد وبالتالي أصبح iPhone 15 الآن أول هاتف iPhone يقوم بهذا التبديل.

iPhone

يبدأ سعر iPhone 15 من 799 دولارًا أمريكيًا مع تكوين مساحة التخزين 128 جيجابايت روم، ويبدأ سعر iPhone 15 Plus من 899 دولارًا أمريكيًا لنسخة 128 جيجابايت.

يبدو هاتف آيفون iPhone هذا العام مشابهًا إلى حد كبير لجهاز iPhone 14 من حيث التصميم، مع استمرار iPhone 15 في استخدام شاشة مقاس 6.1 بوصة.

ستأتي جميع طرازات iPhone 15 مع الجزيرة الديناميكية Dynamic Island وهي الميزة التي ظهرت لأول مرة على iPhone 14 Pro وPro Max، مما يوفر طريقة جديدة لرؤية بعض الإشعارات والتفاعل مع التطبيقات.

iPhone

يحتوي iPhone 15 أيضًا على شاشة عرض OLED Super Retina، تدعم دولبي فيجين Dolby Vision بسطوع يصل إلى 1600 شمعة لكل متر مربع، تبلغ ذروة سطوع هذه الشاشة 2000 شمعة في ضوء الشمس، أي ضعف سطوع iPhone 14.

أكبر ترقية ملحوظة لجهاز iPhone 15 و15 Plus خارج تغييرات USB-C وDynamic Island هي نظام كاميرا محسّن، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، بالمقارنة مع 12 ميجابكسل الموجود في iPhone 14 السابق. وهناك أيضًا تقريب بدقة 12 ميجابكسل، وتعني التحسينات في الوضع الرأسي أنك لن تضطر إلى التبديل يدويًا إلى الوضع الرأسي بعد الآن.

تعمل Apple أيضًا على تحسين الوضع الليلي والصور الحية ووضع الحركة في كاميرا iPhone 15. وإذا كنت من محبي أخذ صور السيلفي والصور الشخصية لك، فإن الكاميرا الأمامية معززة ميزة الضبط التلقائي للصورة وإضاءة بورتريه.

داخل iPhone 15، تقوم Apple أيضًا بترقية المعالج إلى A16، وهي نفس الشريحة الموجودة في طرازات iPhone 14 Pro العام الماضي. تعد شركة Apple أيضًا بعمر بطارية يدوم طوال اليوم مع iPhone 15 بفضل البطارية الأكبر حجمًا.

يتضمن iPhone 15 أيضًا شريحة واسعة النطاق من الجيل الثاني، تمامًا مثل Apple Watch Series 9 الجديدة. ويعمل هذا على تحسين الاتصال بالأجهزة الأخرى البعيدة، وبالتالي العثور على الأصدقاء بشكل أسهل.

تطلق Apple أحدث طرازاتها من iPhone 15 جنبًا إلى جنب مع Apple Watch Series 9 الجديدة، والتي تتضمن معالج تمت ترقيته مع أداء مُحسّن لوحدة معالجة الرسومات، وشريحة نطاق فائق العرض من الجيل الثاني، وميزة "النقر المزدوج".