وزير ليبي سابق: نشكر الرئيس السيسي على مواقفه تجاهنا

وجه سلامة الغويل وزير الدولة الليبي للشؤون الاقتصادية السابق، الشكر لمصر قيادة وشعبا بعد مساندة الدولة الليبية بعد تعرضها للإعصار والعاصفة دانيال.

وقال سلامة الغويل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة "المحور": "نمر بصدمة كبيرة والمأساة كبيرة وما يحدث في ليبيا الآن نشهده للمرة الأولى".

وأضاف سلامة الغويل: "الوضع الحالي في ليبيا كارثي وهناك مناطق كاملة اختفت وهناك مفقودين كثر".

وتابع سلامة الغويل: "مدينة درنة والبيضاء من المناطق الأكثر تضررا جراء السيول والفيضانات التي شهدتها ليبيا".

وأكمل سلامة الغويل: "دعم مصر لليبيا ليس بالغريب، ونشكر الرئيس السيسي على مواقفه تجاه ليبيا"، مضيفا: "الرئيس السيسي بادر بتوجيه الدعم والمساعدات الإنسانية إلى ليبيا وهذا هو العشم في الأشقاء".