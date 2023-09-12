آبل تطلق iPhone 15 Pro و 15 Pro Max بـ "زر صامت جديد"

أعلنت شركة آبل للتو عن هواتف آيفون التي تتصدر نطاق الكفاءة والقوة وهما طرازي iPhone 15 Pro و15 Pro Max، مع إطارات من التيتانيوم بدل من الفولاذ المقاوم للصدا مما يجعل وزنه أخف وأمتن في الاستخدام لفترات طويلة.

وتعد شركة Apple بأن الطرازات الجديدة ستكون أقوى هواتف ذكية صنعتها على الإطلاق. يبدأ سعر 15 Pro من 999 دولارًا مع سعة تخزين 128 جيجابايت، وPro Max بسعر 1199 دولارًا مع سعة تخزين 256 جيجابايت. سيكون كلاهما متاحًا للطلب المسبق بدءا من يوم الجمعة وسيطرح للبيع في 22 سبتمبر.

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يحتوي جهاز Pro لهذا العام على شاشة مقاس 6.1 بوصة، ويحتوي جهاز Pro Max على شاشة مقاس 6.7 بوصة – تمامًا مثل iPhone 15 و15 Plus وكلاهما يعمل بمعالج A17 Pro، والتي تقول Apple إنها تتمتع بأسرع أداء وأوقوى من أي أجهزة البيوتر متطورة.

يحتوي كلا الهاتفين، بالطبع، على منفذ USB-C في الأسفل، بدلاً من منفذ Lightning التقليدي للشركة، ولكن في حالة Pro، يمكن أن يكون الأمر أكثر من مجرد الشحن: تقول Apple إن 15 Pro هو أول هاتف يتمتع بسرعات نقل تبلغ 10 جيجابت في الثانية، مما يجعل الحصول على الصور ومقاطع الفيديو من هاتفك أسهل إلى حد كبير.

وتقدم آبل زر تشغيل جديد من نوع وهو "زر الإجراءات"، الذي يحل محل مفتاح الصوت الموجود على الجانب الأيسر من iPhone Pro، زرًا جديدًا يمكنك تخصيصه لتشغيل الاختصارات وإظهار ميزات إمكانية الوصول وفتح الكاميرا وتشغيل الضوء. بشكل افتراضي، لا يزال هذا المفتاح عبارة عن مفتاح للصوت ولكن يمكنك استخدامه فيما هو أكثر من ذلك بكثير.

يتمتع كل من أجهزة "برو" الرائدة بشاشات Super Retina XDR مع ProMotion ومؤهلين لاستقبال أحدث نظام تشغيل iOS 17