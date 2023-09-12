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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الهلال الأحمر في بنغازي: الشعب المصري وحكومته بجانبنا في كل أزمة

ليبيا
ليبيا

قال توفيق الشكري، المتحدث باسم الهلال الأحمر في بنغازي، إن في كل الأزمات نجد الشعب المصري وحكومته بجانب الشعب الليبي، وهناك تنسيقات مع الهلال الأحمر على مستوى العالم وكذلك مع الدول المجاورة.

وأضاف ‏"الشكري"، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية "إيمان الحصري"، المذاع عبر الشاشة "dmc"، “من المتوقع في الساعات القليلة القادمة أن تصل شحنات كبيرة من الدعم”. 

وأكد أن عدد المفقودين كبير وبلغ حوالي 10 آلاف شخص، وليبيا تحتاج إلى الإمكانيات التي تساعد في عمليات البحث وطرق الإنقاذ، وهناك حوالي 500 منزل تضررت في المدينة ويحتاج هؤلاء النازحين إلى المأوى والغذاء والأغطية.

الهلال الأحمر بنغازي ليبيا الشعب المصري الشعب الليبى

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