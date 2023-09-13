المُصاب جلل .. نشأت الديهي: التغيرات المناخية السبب في إعصار ليبيا |فيديو

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الإعصار الذي حدث في ليبيا ناتج عن التغيرات المناخية التي بدأت تحدث خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن مصر لم تتأخر عن مساعدة الأشقاء الليبيين، لأن المُصاب جلل.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، إن هناك أسرًا كاملة تضرّرت من الإعصار سواء أطفالاً أو شيوخًا أو نساءً، الإعصار لم يفرق بين أحد، فالجميع أمام الكارثة كان على سواء.

لم يتم حصر أعداد الضحايا

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أن مصر أعلنت عن 3 أيام حدادًا تضامناً إنسانيًا مع ما حدث في ليبيا الشقيقة جراء العاصفة والإعصار المُدمر الذي أودى بحياة الآلاف من الليبيين، وحتى هذه اللحظة لم يتم حصر أعداد الضحايا .