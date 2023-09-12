نشأت الديهي: أدعم الرئيس السيسي بشكل غير مشروط

أكد الإعلامي نشأت الديهي، دعمه الكبير للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا:" ادعم الرئيس السيسي بشكل غير مشروط".

وقال نشات الديهي في برنامجه “ بالورقة والقلم ” المذاع على قناة “ تن”، :" الرئيس السيسي هو صاحب المشروع الوطني للدولة المصرية".

وأضاف نشأت الديهي:" الرئيس السيسي استطاع الحفاظ على الدولة المصرية من التفكك، ودخل في الكثير من المعارك مثل الإرهاب ، ومعارك البناء من خلال إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة"".

وأكد نشات الديهي، على ضرورة تنحية الخلافات عند الحديث عن تطوير القاهرة، معقبًا: “من لديه أهداف سياسية معينية، أرجوكم بلاش نستخدم مستقبل البلد ومصير البلد في التجاذبات السياسية، بلاش نستخدم هذه الموضوعات في بورصات الخلافات السياسية”.