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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشأت الديهي: السيسي شعر بالفخر الشديد لضم الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة الـ20

نشات الديهي
نشات الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى الهند بالأمس؛ للمشاركة في قمة العشرين، وألقى اليوم كلمة شاملة جامعة، وبدأ الكملة بتهنئة الهند على صعود المركبة الفضائية  الهندية إلى القمر.

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وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الرئيس السيسي شعر بحالة من الفخر الشديد كإفريقي؛ بسبب ضم الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة الـ20، لكي يمثل صوت الجنوب والقارة السمراء التي أُهملت تاريخيًا.

 وأشار إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن أن الأفارقة لديهم مجموعة من البنود والقضايا التي يجب أن تعرض على القمة، مثل “قضية المناخ، وقضية آثار الحرب الروسية الأوكرانية، وقضية الديون وقضية الطاقة، وأزمة سلاسل الإمداد”. 

نشأت الديهي

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