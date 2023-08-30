نشأت الديهي يكشف سر تهافت الدول الكبرى على الوصول إلى القمر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الفترة الأخيرة شهدت تسابقا كبيرا بين الدول الكبرى على الوصول إلى القمر، وتحدثت صحفية أمريكية عن فشل أول مهمة روسية للقمر منذ 47 عامًا، حيث تحطمت مركبة الفضاء الروسية بعد دخولها إلى مدار خاطئ.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية ""ten"، أن اليابان قامت بتعليق رحلة إلى القمر بالأمس بسبب الرياح، مشيرًا إلى أن الهند رابع دولة تنجح في الوصول إلى القمر بعد أمريكا والصين وروسيا، معقبًا: "هناك فرحة عارمة في الهند هذه الأيام، الهنود بيقولوا بعد ما كنا بنركب التوك توك، وصلنا إلى القمر".

وأشار إلى أن الدول الكبرى تتسابق إلى الذهاب القمر لجني ثروات تقدر بمليارات الدولار، خاصة أن القطب الجنوبي للقمر، يحتوي على الكثير من الموارد غير المستغلة من طاقة ومعادن وسيليكون وألمونيوم وعنصر "هيليم 3" النادر جدًا على الأرض، والتقديرات تشير إلى وجود مليون طن من هذا النوع على القمر، ومن الممكن أن يستخدم هذا النوع في المفاعلات النووية التي تعمل من خلال الاندماج ، بدلاً من الانشطار مثلما يحدث عند استخدام اليورانيوم.

ولفت إلى أن القوانين الدولية تمنع سيطرة أي دولة على القمر، معقبًا: "إحنا واخدين القمر كمصدر للجمال والمعاكسة والتحرش، أما العالم فمهتم بالقمر؛ من أجل العلم والحصول على ثروات الطاقة".