عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي يكشف سر تهافت الدول الكبرى على الوصول إلى القمر

نشأت الديهي
نشأت الديهي

 قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الفترة الأخيرة شهدت تسابقا كبيرا بين الدول الكبرى على الوصول إلى القمر، وتحدثت صحفية أمريكية عن فشل أول مهمة روسية للقمر منذ 47 عامًا، حيث تحطمت مركبة الفضاء الروسية بعد دخولها إلى مدار خاطئ.

الديهي: مصر مع الحفاظ على الدولة الوطنية في السودان.. فيديو

القمر الأزرق العملاق ..العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية ""ten"، أن اليابان قامت بتعليق رحلة إلى القمر بالأمس بسبب الرياح،  مشيرًا إلى أن الهند رابع دولة تنجح في الوصول إلى القمر بعد أمريكا والصين وروسيا، معقبًا: "هناك فرحة عارمة في الهند هذه الأيام،  الهنود بيقولوا بعد ما كنا بنركب التوك توك، وصلنا  إلى القمر".

 

 وأشار إلى أن الدول الكبرى تتسابق إلى الذهاب القمر  لجني ثروات تقدر بمليارات الدولار، خاصة أن القطب الجنوبي للقمر، يحتوي على الكثير من الموارد غير المستغلة من طاقة ومعادن وسيليكون وألمونيوم وعنصر "هيليم 3" النادر جدًا على الأرض، والتقديرات تشير إلى وجود مليون طن من هذا النوع على القمر، ومن الممكن أن يستخدم هذا النوع في المفاعلات النووية التي تعمل من خلال الاندماج ، بدلاً من الانشطار مثلما يحدث عند استخدام اليورانيوم. 

ولفت إلى أن القوانين الدولية تمنع سيطرة أي دولة على القمر، معقبًا: "إحنا واخدين القمر كمصدر للجمال والمعاكسة والتحرش، أما العالم فمهتم بالقمر؛ من أجل العلم والحصول على ثروات الطاقة".

الديهي نشأت الديهي القمر الدول اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

40 مليون جنيه| شرط واحد من فتوح للانضمام للأهلي

بسبب واقعة تلاوة القرآن على العود|مصطفى كامل مُنفعلاً: هتشوفوا مني الوش التاني.. شاهد

بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن عودة «بن شرقي»

ترشيحاتنا

"خلل" يتسبب في إيقاف إنتاج تويوتا بالكامل

الحديدي: إعفاء رباعي الأهلي من معسكر المنتخب لن يؤثر على المستوى الفني

لأول مرة في العالم.. نجاح علاج في تقليل خطر الوفاة بالكوليسترول

10 عبادات يمحو الله بها الذنوب والمعاصي.. اعرفها

ميرنا الهلباوي: الشغف لوحده مابيأكلش عيش.. وألطف ردّ فعل زغرودة أرسلتها قارئة|حوار

تقل 50 مظليًا.. روسيا تدمر 4 زوارق حربية أوكرانية في البحر الأسود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مولتن كيك بطريقة سهلة.. صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من شاي السماق ؟

واقعة غريبة من نوعها| جراحة مخ نادرة لسيدة أسترالية.. لن تتوقع ماذا وجدوا

بفستان ملفت .. زوجة مصطفى قمر تثير الجدل برفقته

فيديو

شكرا على أصلك وربنا ينتقم منك.. كواليس طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

الحسناء اللبنانية داليدا خليل تثير الجدل.. هل ارتبطت «قمر بيروت» بـ عمرو دياب؟..فيديوجراف

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ