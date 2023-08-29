الديهي: مصر مع الحفاظ على الدولة الوطنية في السودان.. فيديو

علق الإعلامي نشأت الديهي، على زيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني إلى مصر ولقاؤه بالرئيس السيسي في العلمين الجديدة.

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" السودان للسودانيين ومن دفع فاتورة الأزمة الحالية هو الشعب السوداني ".

وأضاف نشات الديهي:" مصر مع الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسسات الدولة في السودان ".

وتابع نشات الديهي :"الحفاظ على الدولة الوطنية يبدا من الحفاظ على هيبة مؤسساتها والحفاظ على حدودها والحفاظ على الجيوش الوطنية ".

وأكمل نشات الديهي :" الاعتماد على الميليشيات لا يأتي بخير والمليشيات أول مسمار في نعش أي دولة وطنية ".