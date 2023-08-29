عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي: مصر مع الحفاظ على الدولة الوطنية في السودان.. فيديو

نشات الديهي
نشات الديهي

علق الإعلامي نشأت الديهي، على زيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني إلى مصر ولقاؤه بالرئيس السيسي في العلمين الجديدة.

 

صحفي: مصر وضعت النقاط فوق الحروف وأبعدت شبح الحرب الأهلية عن السودان

أحمد موسى: البرهان سيذهب إلى السعودية والإمارات ويعود لمصر مرة أخرى

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" السودان للسودانيين ومن دفع فاتورة الأزمة الحالية هو الشعب السوداني ".

 

 وأضاف نشات الديهي:" مصر مع الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسسات الدولة في السودان ".

 

 وتابع نشات الديهي :"الحفاظ على الدولة الوطنية  يبدا من الحفاظ على هيبة مؤسساتها والحفاظ على حدودها والحفاظ على الجيوش الوطنية ".

 

 وأكمل نشات الديهي :" الاعتماد على الميليشيات لا يأتي بخير والمليشيات أول مسمار في نعش أي دولة وطنية ".

الديهي نشأت الديهي مصر السودان اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

قرار جمهوري بتجديد تكليف عمرو عادل إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس الرقابة الإدارية

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

ترشيحاتنا

البيت الأبيض يتهم الكرملين في وفاة قائد فاغنر

زيت ومكرونة وسكر.. تعرف على نصيب الفرد في السلع التموينية خلال شهر

انتحل شخصية صديقه ونفذ جرائمه.. القصة الحقيقية لـ سفاح الجيزة

ضربة انتقامية.. القوات الروسية تضرب الجيش الأوكراني ردا على هجوم بريانسك

بعد سرقة المتحف البريطاني|خطوة واحدة تفصل مصر عن استعادة حجر رشيد.. تعرف عليها

أحمد موسى: البرهان سيذهب إلى السعودية والإمارات ويعود لمصر مرة أخرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية وبنصائح فعالة.. طرق علاج الأملاح للحامل

أصيل وجدع...هذه الأبراج هي أفضل الأصدقاء| هل أنت منهم؟

يسبب كوارث.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول البقدونس

صور جمعت علياء بسيوني وأحمد سعد قبل طلاقهما

فيديو

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

فيديو جديد لحادث القاشونيستا الكويتية يثير الجدل.. اعرف التفاصيل

العالم الهولندي يحذر من خامس أضخم زلزال في 20 سنة.. فيديوجراف

13 ألف جنيه .. كيفية الحصول على منحة الزواج ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ