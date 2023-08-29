صحفي سوداني: زيارة البرهان لمصر لتقديم الشكر على جهودها في إيواء اللاجئين..فيديو

قال الكاتب الصحفي عماد سنوسي، رئيس تحرير جريدة نبض السودان، تعليقا على زيارة البرهان للقاهرة، إن الزيارة تأتي تماشيا مع الجهود المصرية في خلال الأزمة السودانية ، وتماشيا مع الرؤية المشتركة بين السودان ومصر .

وتابع “سنوسي”، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع على فضائية "الحياة“، أن زيارة البرهان جاءت لتقديم الشكر لمصر على مجهودها منذ الأزمة في إيواء السودانيين، وتسهيل دخولهم”.

وأضاف رئيس تحرير جريدة نبض السودان، أن اللقاء أسفر عن تفاهم كبير بين مصر والسودان في عدد من القرارات التي سيتم الإعلان عنها في الساعات القادمة.