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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صحفي: مصر وضعت النقاط فوق الحروف وأبعدت شبح الحرب الأهلية عن السودان

السودان
السودان

قال الكاتب الصحفي أشرف أبوالهول مدير تحرير الأهرام، إننا بالتأكيد نعرف مكانة مصر في السودان، ومكانة السودان في مصر، ويجب نذكر أن زيارة الفريق البرهان اليوم إلى مصر هي أول زيارة خارجية يقوم بها منذ شهور، وتحديدًا منذ اندلاع القتال الأخير ومحاولات التمرد التي يتعرض لها السودان.

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وأضاف أبوالهول، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن البرهان جاء إلى مصر بحثًا عن الحل والدعم، وهذا يؤكد متانة العلاقات بين البلدين، والتنسيق الكامل بينهما.

 

ولفت مدير تحرير الأهرام إلى أن مصر عندما حدث ما حدث في السودان ومحاولات ميليشيات الدعم السريع للاستيلاء على السلطة لم تنحاز لطرف، وإنما حازت للشرعية ووقفت مع الشعب السوداني، ووقفت مع الجيش الوطني، وعملت على تهدئة الأوضاع، ووقف إطلاق النار، واستضافت مؤتمر دول جوار السودان، وكانت مبادرة شديدة الأهمية.

 

وأكد مدير تحرير الأهرام أن مصر وضعت النقاط فوق الحروف، وعملت على إبعاد شبح الحرب الأهلية عن السودان، واحتواء النزاع الحالي، وهذا لم يكن أول موقف لمصر مع السودان، خاصة أن البلدين بينهما علاقات تاريخية وأخوية.

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