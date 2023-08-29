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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تعلن تخصيص 20 مليون دولار للاحتياجات الإنسانية في السودان

السودان
السودان

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، الموافقة على تخصيص 20 مليون دولار إضافية من الصندوق المركزي للطوارئ لمواجهة الاحتياجات الإنسانية في السودان.

وفي وقت سابق، وجهت الأمم المتحدة، تحذيرا قويا من أن الصراع في السودان يدفع المنطقة كلها إلى كارثة إنسانية.  

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث، إن الصراع في السودان يهدد الآن بالقضاء على البلد بأكمله، مشددا على أن النزاع الذي طال أمده "قد يدفع المنطقة بأكملها إلى كارثة إنسانية".

وأضاف جريفيث، أن مئات الآلاف من الأطفال في السودان يعانون من سوء التغذية الحاد، ويواجهون خطر الموت إذا تركوا دون علاج.

ومع استمرار العنف في تدمير البلاد، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.7 مليون طفل يتنقلون داخل حدود السودان، وأكثر من 470 ألف طفل عبروا إلى البلدان المجاورة، وفق تقرير لمنظمة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

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