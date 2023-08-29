سمير فرج: زيارة البرهان لمصر أول خروج له من السودان منذ الأزمة

علق الدكتور اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، في مدينة العالمين، مشيرا إلى أنها أول مرة يخرج من السودان منذ الأزمة.



وأضاف سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيارة تشير وتدل على ثقل مصر الإقليمي، متابعا أن دولة السودان مهمة بالنسبة لمصر بشكل كبير، وتعد أمن قومي لمصر.



وتابع الدكتور اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن استقرار السودان يعني استقرار مصر، وعمر البشير الرئيس السوداني الأسبق كان له خلفية اخوانية، وهو من عمل قوات الدعم السريع في السودان، لافتا إلى أن السودان يعاني بشدة جراء الأزمة الحالية.