8 آلاف مقاتل.. سمير فرج: مناورة النجم الساطع أكبر تدريب بالشرق الأوسط

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، تفاصيل مناورات "النجم الساطع" التي تشارك فيها 34 دولة، ممثلة بـ 8 آلاف مقاتل.

وأشار إلى وجود دول تشارك بقوات عسكرية، مثل "الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، بينما تشارك دول أخرى بصفة مراقبين.

وأوضح فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة “صدى البلد”، أن "النجم الساطع" تُعتبر أكبر مناورة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وتوقفت لفترة خلال حكم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وأشار إلى أن المناورة تُفيد جميع الدول المشاركة، حيث تشترك فيها دول مختلفة، لافتا إلى أن مصر وإسرائيل هما آخر دولتين شاركتا في حرب تقليدية، مما يجعل لديهما خبرة كبيرة في المجال العسكري بالمنطقة.

وأوضح أن هذه المناورة تمكن المشاركين من التعرف على أحدث التقنيات والأسلحة العسكرية في العالم، كما تسهم في رفع الروح المعنوية للقوات، وتعزز الثقة القتالية للمشاركين في التدريب.

واختتم اللواء دكتور سمير فرج، بالقول: إن مصر تجري تدريبات عسكرية بشكل مكثف، وهي الأكثر نشاطًا في هذا المجال على مستوى العالم، مشيرًا إلى أهمية التدريب المشترك مع مصر، وتأثيره الإيجابي على الدول المشاركة.

وأكد أن كل ضابط في الدفاع الجوي، يساوي وزنه ذهبًا في قيمته للدولة.