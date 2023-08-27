عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

8 آلاف مقاتل.. سمير فرج: مناورة النجم الساطع أكبر تدريب بالشرق الأوسط

سمير فرج
سمير فرج

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، تفاصيل مناورات "النجم الساطع" التي تشارك فيها 34 دولة، ممثلة بـ 8 آلاف مقاتل.

وأشار إلى وجود دول تشارك بقوات عسكرية، مثل "الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، بينما تشارك دول أخرى بصفة مراقبين.

وأوضح فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة “صدى البلد”، أن "النجم الساطع" تُعتبر أكبر مناورة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وتوقفت لفترة خلال حكم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وأشار إلى أن المناورة تُفيد جميع الدول المشاركة، حيث تشترك فيها دول مختلفة، لافتا إلى أن مصر وإسرائيل هما آخر دولتين شاركتا في حرب تقليدية، مما يجعل لديهما خبرة كبيرة في المجال العسكري بالمنطقة.

وأوضح أن هذه المناورة تمكن المشاركين من التعرف على أحدث التقنيات والأسلحة العسكرية في العالم، كما تسهم في رفع الروح المعنوية للقوات، وتعزز الثقة القتالية للمشاركين في التدريب.

واختتم اللواء دكتور سمير فرج، بالقول: إن مصر تجري تدريبات عسكرية بشكل مكثف، وهي الأكثر نشاطًا في هذا المجال على مستوى العالم، مشيرًا إلى أهمية التدريب المشترك مع مصر، وتأثيره الإيجابي على الدول المشاركة. 

وأكد أن كل ضابط في الدفاع الجوي، يساوي وزنه ذهبًا في قيمته للدولة.

اللواء دكتور سمير فرج الشرق الاوسط الدفاع الجوي النجم الساطع توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلامي شهير يكشف سبب الإطاحة بـ حسن موسى من لجنة إدارة الزمالك

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

“دجاجة تبيض ذهبا”| بالأرقام.. ربع مليار جنيه تدخل خزينة المقاولون العرب من وراء محمد صلاح

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

كان عايز يتجوز عليا| سيدة تقطع عضوا حساسا لزوجها.. تفاصيل مثيرة لجريمة ببني سويف

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

تعليق عاجل من إثيوبيا عقب استئناف مفاوضات سد النهضة

ترشيحاتنا

أوكرانيا.. نجاة رئيس الاستخبارات العسكرية من 10 محاولات اغتيال

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

شكري لنظيره البنيني: مصر تدعم مساعي الوساطة الهادفة لخروج النيجر من أزمتها

سيول وأمطار غزيرة| الشتاء القادم مختلف بسبب ظاهرة النينو

انفراجة كبيرة بملف سد النهضة خلال ساعات.. هل تتراجع إثيوبيا؟

رئيس شعبة الدواجن: استمرارية الإنتاج سبب استقرار الأسعار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية؟

فوائد خارقة لتناول حبوب الكزبرة | تعرف عليها

حلوة أوي وناسها أحلى| لماذا غازلت هيفاء وهبي أهالي كفر الشيخ ؟

طريقة عمل كيك جوز الهند بالكراميل

فيديو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

وحيدة أهلها.. نايا حنا ابنة الـ7 سنوات ماتت برصاصة وأبكت اللبنانيين «فيديوجراف»

هبدأ حياة جديدة.. نجم «X فاكتور» يكشف عن نيته اعتزال الغناء |فيديوجراف

مصر وتمويلات صندوق النقد|هل تنهي البريكس تلك العلاقة؟ الإجابة في هذا التقرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ