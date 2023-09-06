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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي عن عمرة البدل: نصـب باسم الدين.. فيديو

نشات الديهي
نشات الديهي

 علق الإعلامي نشأت الديهي، على الدعوات التي انتشرت على السوشيال ميديا لما يطلق عليه عمرة البدل، والتي روج لها الداعية أمير منير مؤخرا.

 

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وقال نشات الديهي في برنامجه “ بالورقة والقلم ” المذاع على قناة “ تن ”، :" نحن أمام حالة نصب  باسم الدين".

 

وأضاف نشأت الديهي:" من يروج لهذه العمرة على السوشيال ميديا يتحدث بانها بـ 4000 جنيه وكمان عامل عروض للعمرة دي عشان لو الواحد مستعجل".

 

وتابع نشات الديهي :" من الضروري محاربة الوهم ، ولدينا الكثير من الملفات المسكوت عنها مثل هذا الملف، ده نصب غير مقنن".

 

  وأشار إلى أن دار الافتاء تدخلت سريعًا وأصدرت بيانًا وتحدث على أن  هذا الأمر عبارة عن  نصب، ويفرغ الشعائر الدينية من مضمونها.

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