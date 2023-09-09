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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي يكشف أهم قضايا طرحها الرئيس السيسي بقمة مجموعة العشرين.. فيديو

نشات الديهي
نشات الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس السيسي تحدث خلال مشاركته في قمة العشرين على إنجاز مصر في قمة المناخ خلال  مؤتمر المناخ الدولي الذي وانعقد في شرم الشيخ، ثم المبادرة المصرية التي تهدف لتحول مصر لمركز إقليمي للهيدروجين الأخضر، في اطار محاولة  لكبح الاحترار العالمي.

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أستاذ علوم سياسية: كلمة الرئيس السيسي في قمة العشرين مهمة ورسائلها محددة

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السيسي يتفقد النماذج الأثرية المصرية ضمن المعروضات التاريخية للدول المشاركة بقمة العشرين


وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن  الرئيس السيسي تحدث على أن منتدى شرق المتوسط ألية للتعاون وليس ألية للتنافر، مشيرًا إلى ألرئيس وضع لبنة جديد  في مشروع مصري عالمي  وهو تحول مصر لمركز لوجستي للغلال والحبوب في العالم في  المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهذا نوع من التغلب على التعقيدات التي حدثت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. 


وأضاف أن مجمل كلمة الرئيس كانت تتحدث على التنمية المستدامة والظلم الذي وقع على دول الجنوب جراء التمويل الجائر، وعدم جدوى التمويل المشروط سياسيًا او شروط مالية تؤثر سلبًا على التنمية في القارة السمراء.

نشأت الديهي الإعلامي نشأت الديهي الحرب الروسية الأوكرانية الحرب الروسية القارة السمراء

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