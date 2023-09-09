السيسي يتفقد النماذج الأثرية المصرية ضمن المعروضات التاريخية للدول المشاركة بقمة العشرين

تفقد الرئيس السيسي النماذج الأثرية المصرية، ضمن المعروضات التاريخية والثقافية للدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين بنيودلهي.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر، في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين.

السيسي في قمة العشرين

‏‎كما توجه الرئيس السيسى، في كلمته بالشكر لرئيس وزراء الهند على حفاوة الاستقبال، معربًا عن تقديره للجهد الذي بذلته في رئاسته لمجموعة العشرين، الذي يُتوج باستضافة الهند لقمة اليوم، متطلعًا لأن تخرج برسالة قوية، ترتقي لمستوى المسئولية الملقاة على عاتقنا كقادة، لتحقيق آمال شعوبنا.

كما توجه الرئيس بالتهنئة للهند على الهبوط الناجح على القمر، وأعرب عن ترحيب مصر بالانضمام المستحق للاتحاد الأفريقي إلى عضوية المجموعة.

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