هدية من السماء.. الباز يستعرض رسائل دعم المواطنين للرئيس السيسي

استعرض الإعلامي محمد الباز، خلال برنامج "آخر النهار"، رسائل دعم المواطنين لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية.

وقال أحد المواطنين: "الرئيس السيسي هدية ربنا من السماء لإنقاذنا.. مصر كانت في ضياع، بندعمك وبنقول لك شكرا على المشروعات القومية الموجودة في البلد، الأجيال القادمة هتكون ممتنة لسيادتك على هذه المشروعات".

وعقب الباز، على الفيديو، قائلًا: "مصر على الأرض غير التي على السوشيال، المصريون يعافرون للتغلب على الأزمات، مواطن مصري يتكلم ببساطة شديدة، ومثله ملايين المصريين، من حقهم نعرض كلامهم وندافع عن مواقفهم، لأن هناك لجان مدفوعة ومسعورة تهاجم أي مؤيد للدولة وللرئيس السيسي".