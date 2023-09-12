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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ثلث المصريين معرضون للإصابة بأمراض القلب.. فيديو

الدكتور محمد جلال
الدكتور محمد جلال

قال الدكتور محمد جلال، إن رئيس صحة المستهلك بشركة باير الألمانية، إن شركة باير شاركت في حملة "قلبك أمانة" بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والتي تهدف إلى الكشف المبكر على أمراض القلب لأكبر عدد ممكن من المواطنين، باعتبار أمراض القلب هي الأخطر في مصر في الفترة الحالية. 

شركة باير الألمانية تتحدث عن أمراض القلب 

وأضاف "جلال"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه تم الكشف على 150 ألف مواطن من قبل الحملة حتى الآن، وتم إيجاد نسبة 20% من الذين تم فحصهم، وهي نسبة ليست كبيرة وليست قليلة أيضا.

وتابع رئيس صحة المستهلك بشركة باير الألمانية، أن مبادرة "قلبك أمانة" تعمل على تدريب الكوادر الطبية في المراكز الطبية المختلفة، والعمل على الكشف لأكبر عدد ممكن من المرضى على أمراض القلب خلال تواجدهم في المستشفى، خاصة أن البعض لا يذهب للكشف على نفسه إلا بعد الشعور ببعض الأعراض أو ما شابه ذلك. 

ولفت إلى أن نسبة التدخين في مصر مرتفعة جدا في الفترة الحالية، فضلا عن السمنة، إذ أن ثلث المصريين تقريبا لديهم عوامل مساعدة إلى أمراض القلب بسبب السمنة. 

باير الألمانية حملة قلبك أمانة امراض القلب قناة صدي البلد أحمد موسى

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