ضياء رشوان: لابد من عودة العمل العام في الجامعات بين الشباب.. فيديو

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنه خلال أيام ستكون هناك جلسة متخصصة في الحوار الوطني، لبلورة المقترحات الخاصة بتمكين الشباب، والذي بدأ بتخصيص نحو 15 ألف مقعد في المجالس المحلية للشباب والمرأة، وهي نسبة كبيرة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق في برنامج "حديث الأخبار" على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه لا بد من العودة للعمل العام في الجامعات بين الشباب، في الفن والثقافة والسياسة، دون وجود للأحزاب في الجامعة، لكن عبر العمل العام، فلا بد من سد هذه الفراغات، الشباب لديه طاقة إبداعية وطاقة اعتراضية ويجب احتواء هذه الطاقة في عالم واقعي بعيدا عن خطورة العالم الافتراضي.



ولفت إلى أن الصناعة الثقافية في مصر تواجه أزمة كبرى وتحتاج نهضة ضخمة، القاهرة لا يوجد بها مسرح خاص، والإسكندرية يوجد بها مسرح واحد، وهذا لا يليق بمصر، فمصر تحتاج شيئا أكبر من وزارة الثقافة، كيان كبير يمكن أن يدير كل المؤسسات الحكومية والخاصة ليصنع حراكا ثقافيا يليق بمصر.