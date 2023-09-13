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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة نخل يستمع إلى مطالب الأهالي بالقرى

رئيس مدينة نخل يستمع
رئيس مدينة نخل يستمع لمكالب الاهالي


 

تفقد محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل محافظة شمال سيناء ،  تجمع ابو ربيع النابع لقريه السلام، وذلك لبحث مطالب الاهالي واحتياحاتهم من  أجل توفير حياة كريمة لهم.، بناءا علي توجيهات سياده اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء
 

 

وقد رافقه  في الزيارة كل من :مرزق رزيق سكرتير عام مدينه نخل، والمهندس عبد المحسن محمد ابراهيم رئيس قسم الكهرباء بمجلس المدينه  ، ومهند مصطفي مدير مكتب رئيس المدينة

 

 

الكهرباء :

 

حيث استمع رئيس مدينة نخل إلى مشاكل الأهالي بشأن  الكهرباء، خاصة وان  التجمع محروم من خدمات الكهرباء .. حيث تم عمل ابار جوفيه علي نفقه المواطنيين وتم استصلاح اراضي زراعيه بالجهود الذاتية،وتتطلع توصيل الكهرباء للعمل على استخراج المياه من الابار بما يكفي عمليات ري لهذه الزراعات وكذلك توفير احتياجات الأهالي بالمنازل .

ووعد رئيس مدينة نخل بعما النقابات اللازمة لتقدير قيمة الاعتمادات المطلوبة لتوصيل الكهرباء واعتمادها من اللواء المحافظ، خلال خطة العام المالي الجاري 2023..2024م
بناءا علي  اهتمام القيادة السياسية بضرورة دمج ابناء سبناء ومشاركتهم الفعاله في برامج التنمية.

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نخل مطالب الاهالي تجمع المرافق

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