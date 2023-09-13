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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لماذا قامت ديزني بإلغاء عرض فيلم أتاتورك ؟ .. «المسلماني» يكشف التفاصيل

الإعلامي أحمد المسلماني
الإعلامي أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلمانى إنه في عام 2010 في تركيا تم إنتاج فيلم عن الزعيم التركي مصطفى كمال أتاتورك، وفي عام 2023 كان هناك فيلم عالمي بإنتاج ديزني سيعرض على منصة ديزني عن أتاتورك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الجمهورية التركية.

 

‏وتابع أحمد السلماني خلال برنامجه "الطبعة الأولى"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن الأتراك الذين ينتظرون هذا العمل وتفاجئوا أن منصة ديزني قررت إلغاء عرضه وحدثت ضجة في تركيا.

 

‏وأضاف المسلماني: كان هناك ردة فعل من المسئولين الاتراك بعد إلغاء عرض فيلم اتاتورك وقرروا فتح تحقيق في تركيا مع منصة ديزني، مؤكدًا أن حزب الرئيس أردوغان في تركيا يقول إن اللوبي الأرمني الموجود في أمريكا هو الذي ضغط على ديزني لإلغاء عرض هذا الفيلم.

ديزني منصة ديزني تركيا أتاتورك أردوغان

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