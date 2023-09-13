للموظفين ومحدودي الدخل.. أرخص موبايل سامسونج بمواصفات ممتازة

يعتبر من أفضل هواتف سامسونج Galaxy A14، والذي يأتي بشاشة كبيرة بحجم 6.6 بوصة وكاميرا خلفية ثلاثية.
يأتي هاتف Galaxy A14 بشاشة PLS LCD بدقة FHD+ (2408 x 1080) بمعدل تحديث 60 هرتز، ويعمل بمعالج MediaTek Helio G80 ثماني النواة.
ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) و5 ميجابكسل (فائقة الاتساع) و2 ميجابكسل (ماكرو)، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.
ويتوفر الهاتف بذاكرة داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 4 جيجابايت.
ويدعم الهاتف تقنية اتصال الجيل الرابع 4G، ويعمل بنظام تشغيل Android 13.
ويتوفر الهاتف باللونين الأسود والأزرق، ويبدأ سعره من 5199 جنيه مصري.
أبرز مواصفات هاتف Galaxy A14:
- شاشة PLS LCD بحجم 6.6 بوصة ودقة FHD+
- معالج MediaTek Helio G80 ثماني النواة
- كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) و5 ميجابكسل (فائقة الاتساع) و2 ميجابكسل (ماكرو)
- كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل
- ذاكرة داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت
- ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 4 جيجابايت
- تقنية اتصال الجيل الرابع 4G
- نظام تشغيل Android 13