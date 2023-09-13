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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب أعطال ماكينات الري.. هلاك الزراعات وأهالي الوادي الجديد يستغيثون

تهالك الزراعات
تهالك الزراعات

 سادت حالة من الاستياء بين مزارعي بير ١٦ تنيدة التابعة لمركز بلاط بالوادي الجديد بسبب تعطل البئر مما تسبب في هلاك الزراعات.


يقول محمود أمام  أحد مزارعي البئر أن البئر معطل  منذ ٢٦ يوم وحتي الان لم يتم إصلاح العطل.


وأضاف أن  الجو شديد الحرارة بطبيعة المحافظة  والزراعات تحتاج للمياه كل اسبوع  والبئر معطل منذ ٢٦ يوم  وحتى الان مازال معطل .


وتابع أن محصول البلح الذي ننتظره كل عام على أحر من الجمر  ضاع بسبب أعطال البئر.


وأكد أسامة أحمد علي احد ملاك البئر أنهم تقدموا بالعديد من المذكرات لمسؤولي الميكانيكا والكهرباء لإصلاح غاطس رفع المياه  إلا أنه لم يحرك ساكنا.


وتابع أن  عطل البئر تسبب ف هلاك محصول البلح والعنب والموالح  الأمر الذي يهدد بخسائر لا حصر لها للمزارعين بالرغم ان معظم المزارعين  عليهم مديونيات لابد من سدادها وإلا تعرضوا للحبس.

 

وتابع أنهم تقدموا بالعديد من المذكرات والشكاوى المسؤلين ووكيل وزارة الري وحتي الان مازال البئر معطل.

محافظ الوادي الجديد يتابع التشطيبات النهائية بمقر "معهد اللغات" ومركز السيطرة الموحد


وناشد المزارعون المسؤلين  وعلي راسهم اللواء  محمد الزملوط محافظ الإقليم بالتدخل الفوري لحل مشكلتهم  حتي يتمكنو من الحفاظ علي ما تبقي من زراعاتهم.

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